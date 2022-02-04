В Муроме задержан аферист с деньгами нескольких пенсионеров

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в январе сразу от нескольких пожилых жителей Мурома в полицию поступили схожие сообщения.

Граждане в возрасте от 82 до 85 лет становились жертвами жулика, который сообщал по телефону о якобы совершенном их родственником ДТП, и требовал деньги якобы за то, чтобы не возбуждать уголовное дело.

Пенсионеры передавали деньги курьеру, приезжавшему к ним домой. Таким образом муромляне в общей сложности отдали 800 тысяч рублей.

Однако сыщикам улыбнулась удача: в ходе оперативных мероприятий им удалось выйти на след курьера, которым оказался 32-летний уроженец соседнего государства. Его задержали, и в автомобиле, на котором он ехал, обнаружили спортивную сумку, в которой лежали 1,8 миллиона рублей, а также ювелирные изделия , банковские карты и целая гора сим-карт с мобильными телефонами.

Как было установлено, 800 тысяч рублей из этих денег оказались теми, что похитили у муромских пенсионеров. Остальная часть принадлежала нескольким жителям Владимира и соседнего региона, где аферист успел побывать раньше.

Деньги задержанный вез своим подельникам, личности которых сейчас устанавливаются. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемый заключен под стражу.