Во Владимире детскую площадку коммунальщики завалили снегом

В группе "Подслушано во Владимире" выложили видео, как детскую площадку на улице Фатьянова, 16 трактор заваливает снегом. В это время на площадке гулял маленький ребенок с мамой.

В мэрии пояснили, что дом и детскую площадку обслуживает ТСН "Фатьяновское". Поскольку нужно было почистить дорогу во дворе, председатель принял решение о том, что снег будут временно складировать именно на детской площадке.

- В момент уборки снега на площадке оказалась женщина с ребенком, которая чуть ли не толкала малыша под ковш трактора. Ее попросили покинуть площадку, на что она включила телефон и начала снимать, - рассказал Александр Карпилович, официальный представитель мэрии.

В ближайшее время снег с детской площадки вывезут. Если этого не произойдет, то ТСН могут оштрафовать.