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Общество4 февраля 2022 11:43

Во Владимире детскую площадку коммунальщики завалили снегом

Такое решение приняли в ТСЖ
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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В группе "Подслушано во Владимире" выложили видео, как детскую площадку на улице Фатьянова, 16 трактор заваливает снегом. В это время на площадке гулял маленький ребенок с мамой.

В мэрии пояснили, что дом и детскую площадку обслуживает ТСН "Фатьяновское". Поскольку нужно было почистить дорогу во дворе, председатель принял решение о том, что снег будут временно складировать именно на детской площадке.

- В момент уборки снега на площадке оказалась женщина с ребенком, которая чуть ли не толкала малыша под ковш трактора. Ее попросили покинуть площадку, на что она включила телефон и начала снимать, - рассказал Александр Карпилович, официальный представитель мэрии.

В ближайшее время снег с детской площадки вывезут. Если этого не произойдет, то ТСН могут оштрафовать.

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