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Общество4 февраля 2022 11:21

В Гусь-Хрустальном пройдет «Честный лыжный марафон друзей»

Зарегистрировано более 400 участников
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Юбилейный, десятый, «Честный лыжный марафон друзей» пройдет в Гусь-Хрустальном 5 февраля. Зарегистрировано более 400 участников. Старт на дистанцию в 50 км будет дан в 12.00, на дистанцию в 34 км - в 12.15.

«Честный лыжный марафон друзей» - одни из самых популярных соревнований, проходящих в Гусь-Хрустальном. Оценить свои силы сюда ежегодно приезжают спортсмены из разных уголков России. В этот раз ожидаются участники из Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Рязанской областей, из Москвы и Подмосковья. Традиционно участие в марафоне примет глава города Алексей Соколов.

Напомним, что ранее в марафоне принимали участие такие известные спортсмены как Алексей Петухов, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в командном спринте, чемпион мира 2013 года, а также Никита Крюков олимпийский чемпион 2010 года в личном спринте, серебряный призёр Олимпиады 2014 года в командном спринте.

«К сожалению, у очень многих из наших старых и новых друзей старт накрылся положительным тестом на Covid-19», - отмечают организаторы соревнований. Также они выражают надежду на то, что участники получат удовольствие от процесса, «пробежав за себя и за того парня».

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