Во Владимире железнодорожник за взятки покрывал своих подчиненных

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, на днях Октябрьский районный суд Владимира вынес обвинительный приговор бывшему руководящему работнику пункта технического обслуживания вагонов подразделения ОАО «РЖД».

Как установлено судом, сотрудник ПТО с 2019 по 2020 годы получал от своих подчиненных мелкие взятки за то, что скрывал факты их отсутствия на рабочем месте без уважительных причин. Правда, почти за два года таким образом он заработал всего 5000 рублей.

На мужчину было возбуждено уголовное дело по статье «Получение лично, либо через посредника взятки, не превышающей 10 тысяч рублей».

Суд признал железнодорожника виновным, и приговорил к штрафу в 12 тысяч рублей.