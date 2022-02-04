Во Владимире пройдет день защитника наличника

С 7 по 28 февраля во Владимире, в Центре современной культуры «Флигель» будет проходить акция «День защитника наличника».

В помещениях 1-го этажа центра современной культуры будет проходить фотовыставка - архивные фото домов с наличниками, оформленные в паспарту из «обожжённой бумаги», а также современные фото наличников, которые сделаны участниками ДРА в белом паспарту — всего 90 экспонатов. Фотозона представляет собой старое восстановленное окно с подсветкой.

Кроме фотовыставки, для желающих будут проведены мастер-классы по росписи сувенирных наличников. Их будут сопровождать познавательные рассказы об истории и происхождении наличников, их типовых элементов, распространении и так далее.

В рамках акции запланировано восстановление наличников на одном из домов во Владимире.

Посещение фотовыставки и фотографирование в фотозоне - бесплатное, стоимость мастер-класса - 100 рублей с человека. У акции нет возрастных ограничений.

Мастер-классы будут проходить 19 и 20 февраля.