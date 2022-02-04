Во Владимирской области занято 74 процента ковидных коек

4 февраля во Владимирской области лабораторно подтверждено 1237 новых случаев заболевания Covid-19. Всего во Владимирской области зарегистрировано 93959 случаев заболевания.

В больницах региона действует 1926 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 74,2 процента из них занято (1430), свободны 496 коек. За сутки госпитализировано 153 человека.

83049 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровело, в том числе за минувшие сутки – 311 человек. За период наблюдения в области отмечено 3113 летальных случаев (+4 за сутки).

Во Владимирской области работает Единый номер 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Добровольцы региона активизировали акцию социальной взаимопомощи «Мы вместе». Номер «горячей линии», по которой можно обратиться к волонтёрам: 8 (800) 200-34-11.

В области продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Первый её этап прошли 624376 жителей региона, второй – 598180.