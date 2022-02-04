27 тысяч жителей Владимирской области имеют бронхиальную астму

27 тысяч жителей Владимирской области имеют в анамнезе диагноз бронхиальная астма. При этом не все умеют правильно отслеживать своё состояние, вести себя во время приступов. Например, лишь 70% пациентов умеют пользоваться порошковыми ингаляторами. Две трети больных астмой утрачивают трудоспособность.

Для таких людей во Владимире уже третий год проводится бесплатная «Школа пациента с бронхиальной астмой». Только в прошлом году её слушателями стали 166 владимирцев. В феврале занятия возобновились. Организатор Школы – общественная организация «Про здоровье», одержавшая победу в конкурсе Фонда президентских грантов. В этом году запланировано 8 циклов, состоящих из экспертных лекций и практических занятий.

По-прежнему занятия проходят на базе владимирской городской поликлиники №4 на улице Каманина. Часть встреч проводит врач-пульмонолог высшей категории Игорь Петряков.

Кроме теоретических знаний в «Школе пациента с бронхиальной астмой» научат пользоваться пикфлоуметром (прибором для измерения силы выдоха), ингаляторами, подробно обозначив все нюансы использования разных препаратов. По одному занятию в каждом цикле будет отдано дыхательной гимнастике.

«Ещё в нашем проекте продолжает работать клинический психолог. Она будет проводить со слушателями школы занятия по арт-терапии. С помощью рисунков можно научиться снимать стресс, вызванный болезнью, а самое главное – понять её глубинные причины», - говорит директор АНО «Про здоровье» Татьяна Кузьмина.

Расписание занятий «Школы пациента с бронхиальной астмой» можно найти в социальных сетях проекта, в частности, в группе во «ВКонтакте».

Очередное занятие состоится 8 февраля по адресу улица Каманина, 25, третий этаж (актовый зал).

Записаться в группу можно по телефону 89036450486.