В Петушках школьный автобус после ДТП с грузовиком врезался в АЗС

Как сообщает Управление МВД России по Владимирской области, ДТП произошло 3 февраля около 16.20 на 11 километре автодороги М-7 «Волга».

По предварительной информации Госавтоинспекции, 35-летний водитель «КамАЗа» не выбрал безопасную дистанцию до следовавшего перед ним школьного автобуса «ПАЗ» под управлением 50-летнего шофера. В результате этого произошло столкновение.

- От удара автобус потащило в сторону автозаправочной станции, где он совершил наезд на бензоколонку, а затем на снежный вал, - сообщил дежурный офицер отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области Владимир Кузьмин.

К счастью, ДТП обошлось только техническими повреждениями — автобус ехал без пассажиров. При этом ни водители, ни оказавшиеся неподалеку пешеходы также никаких травм не получили.

В настоящее время по факту произошедшего в Госавтоинспекции проводится проверка, уточняются обстоятельства происшествия.