В Муроме завод требует возврата денег от студента-целевика

Как сообщает Муромский городской суд, АО «МЗ РИП» обратился с иском к молодому человеку, который с 2018 по 2021 год являлся студентом, обучавшимся по специальности «Технологические машины и оборудование» по целевому договору.

Согласно договора, завод платил своему целевику стипендию в размере 2000 рублей, организовывал его практику, а после учебы должен был на три года принять в свои ряды.

Всего за четыре года парень получил от завода 54 тысячи рублей, но в результате был отчислен. Несмотря на то, что еще в апреле с ним заключили договор о возврате денег, ни копейки он так и не вернул, в связи с чем предприятие и обратилось в суд.

В скором времени начнется рассмотрение иска.