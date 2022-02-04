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Общество4 февраля 2022 9:09

В Муроме завод требует возврата денег от студента-целевика

Соответствующий иск был подан в Муромский городской суд
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Муромский городской суд, АО «МЗ РИП» обратился с иском к молодому человеку, который с 2018 по 2021 год являлся студентом, обучавшимся по специальности «Технологические машины и оборудование» по целевому договору.

Согласно договора, завод платил своему целевику стипендию в размере 2000 рублей, организовывал его практику, а после учебы должен был на три года принять в свои ряды.

Всего за четыре года парень получил от завода 54 тысячи рублей, но в результате был отчислен. Несмотря на то, что еще в апреле с ним заключили договор о возврате денег, ни копейки он так и не вернул, в связи с чем предприятие и обратилось в суд.

В скором времени начнется рассмотрение иска.

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