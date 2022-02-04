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Происшествия4 февраля 2022 8:41

В Юрьев-Польском женщина четыре года обманом получала субсидии

Нарушение вскрылось во время прокурорской проверки
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях в суд направлено было дело в отношении 40-летней жительницы Юрьев-Польского района. Женщину обвиняют в мошенничестве при получении выплат.

По версии следствия, с целью получения субсидий на оплату квартиры и коммунальных услуг дама с 2018 по 2021 год предоставляла в местный отдел социальной защиты населения сведения о доходах, которые в реальности оказались существенно занижены.

Таким образом, за четыре года ей удалось незаконно получить 156 тысяч рублей. Сама женщина вину признала и полностью возместила всю сумму. В настоящее время уголовное дело передано на рассмотрение в мировой суд.

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