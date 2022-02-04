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Общество4 февраля 2022 7:35

Владимирцы провели флешмобы в поддержку олимпийцев

На зимних играх выступит уроженец Мурома Иван Якимушкин
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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предоставлено ЦУРом

предоставлено ЦУРом

Владимирцы готовятся болеть за наших олимпийцев. Жители областного центра организовали флешмобы в поддержку спортсменов. Участие в них приняли около 150 взрослых и детей.

Участники владимирского клуба любителей бега «Загорелые пятки» пронесли Олимпийский огонь по улицам города. Факел хранился в музее ВлГУ с 2014 года. Спортсмены пробежали от Площади Победы до Золотых Ворот. Эстафету передавали у памятника Чайковскому, нового сквера Победы, Центрального парка, памятника владимирской вишне, Успенского собора. Всего в акции приняли участие 15 бегунов.

Также другие активисты развернули огромный флаг России на ледовой арене "Владимир". В поддержку сборной был исполнен гимн. Организаторы таким образом хотят поддержать нашу сборную, которой запрещено выступать под национальной государственной символикой. В мероприятии приняли участие 40 человек, 20 из которых – дети. Маленькие хоккеисты остались после тренировки, вышли на лед, катались и стучали клюшками. Как это принято у профессиональных спортсменов в случае победы.

Воспитанники одного из владимирских детских садов во время тренировки по лыжам выстроились в пять олимпийских колец. Перед этим воспитанники сада «Город детства» выполнили зарядку на свежем воздухе. Участие в флешмобе приняли более 80 детей.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 февраля по 20 февраля. На соревнованиях выступит уроженец Мурома, лыжник Иван Якимушкин. Однако он будет представлять Тюменскую область.

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