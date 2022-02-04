Во Владимирской области на М-7 и Р-132 дорожники помогли пяти водителям

Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», за минувший январь сотрудники ведомства на территории Владимирской области пять раз приходили на помощь попавшим в трудную ситуацию водителям и их пассажирам.

Так, 7 января на 184 километре М-7 у грузового «Мерседеса» отвалилось колесо. Мастер патрульной службы дорожной организации отвез водителя в ближайшее кафе, а его колесо — в шиномонтаж.

В этот же день на трассе Р-132 «Золотое кольцо» сломалась легковая «Лада». Мастер патруля привез водителю требующиеся запчасти.

А 22 января в Петушинском районе из-за поломки остановился «МАЗ». Дорожники помогли водителю починить машину, после чего грузовик продолжил путь, а скопившийся из-за него затор рассосался.

Уже на следующий день помощь потребовалась водителю и пассажирам «Лады», включая двоих детей, чья машина сломалась на Южном обходе Владимира. Их отбуксировали в безопасное место, где они дождались техпомощи.

А 24 января в Гороховецком районе на 318 километре М-7 дорожный мастер обнаружил «Газель», у которой кончился бензин. Дорожник отвез водителя до ближайшей заправки, а затем помог с запуском двигателя машины.

В ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» напоминают, что в случае внештатных ситуаций на федеральных трассах водители могут в любое время дня и ночи обратиться в Ситуационный центр ведомства по бесплатному телефону 8-800-505-76-52, и помощь обязательно придет. Также в экстренном случае можно позвонить по телефону ЕДДС «112».