Больше 434 тысяч жителей Владимирской области получают страховую пенсию

Неработающие пенсионеры с 3 февраля начали получать проиндексированные выплаты. Вместе с пенсией за февраль поступит доплата за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9 до 8,6 процентов.

Напомним, страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 8,6% – выше уровня инфляции за 2021 год, которая по данным Росстата составила 8,4%. В результате повышения страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров увеличилась в среднем на 1,5 тысячи рублей в месяц.

Средний размер страховой пенсии по старости во Владимирской области теперь составляет 16 716 рублей. Ее получат более 434 тысяч человек.

У каждого пенсионера прибавка после индексации индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии. Все выплаты придут автоматически, обращаться в Пенсионный фонд за ними не нужно.