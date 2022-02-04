В Петушках сотрудница почты обвиняется в крупном присвоении денег

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях завершено расследование уголовного дела, возбужденного на 43-летнюю жительницу Петушков.

По версии следствия, будучи начальницей отделения почты, с мая по сентябрь минувшего года она взяла из кассы более 340 тысяч рублей, которые потратила на собственные цели. Свою вину женщина полностью признала и раскаялась. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Петушинский районный суд.