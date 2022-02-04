На пожаре в Гороховецком районе погиб мужчина

Фото ГУ МЧС по Владимирской области

3 февраля в 20.44 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Гороховецкий район, с. Фоминки, ул. Первомайская, д. 38. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

Сообщение о пожаре было поздним, и на момент прибытия подразделений дом горел по всей площади. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар на площади 96 квадратных метров.

На пожаре был обнаружен погибший мужчина 1961 г.р. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники 6 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.