Владимир
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 февраля 2022 5:47

В Гусь-Хрустальном предприятие задолжало работникам около 4 миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой проведена проверка по факту невыплаты заработной платы работникам АО «Армагус».Так, по состоянию на 17 декабря прошлого года предприятие имело задолженность по заработной плате перед 56 работниками в общей сумме около 4 миллионов рублей за период с июня по ноябрь 2021 года.

В этой связи материалы проверки переданы в правоохранительные органы. По результатам их рассмотрения СУ СК России по Владимирской области возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "невыплата заработной платы свыше 2 месяцев".

Кроме того, прокуратурой в суд предъявлены 103 исковых заявления о взыскании задолженности. На их основании в настоящее время вынесено 76 судебных приказов на сумму 2,3 млн рублей, остальные находятся на рассмотрении.

0