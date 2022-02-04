В Гусь-Хрустальном предприятие задолжало работникам около 4 миллионов рублей

Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой проведена проверка по факту невыплаты заработной платы работникам АО «Армагус».Так, по состоянию на 17 декабря прошлого года предприятие имело задолженность по заработной плате перед 56 работниками в общей сумме около 4 миллионов рублей за период с июня по ноябрь 2021 года.

В этой связи материалы проверки переданы в правоохранительные органы. По результатам их рассмотрения СУ СК России по Владимирской области возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "невыплата заработной платы свыше 2 месяцев".

Кроме того, прокуратурой в суд предъявлены 103 исковых заявления о взыскании задолженности. На их основании в настоящее время вынесено 76 судебных приказов на сумму 2,3 млн рублей, остальные находятся на рассмотрении.