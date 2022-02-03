Во Владимирской области планируется увеличение количества пляжей

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в ходе совещания по итогам деятельности территориальных подсистем РСЧС по Центральному федеральному округу было озвучено, что по всему ЦФО в 2021 году произошло 80 чрезвычайных ситуаций, из которых девять пришлось на Владимирскую область. Шесть из них связаны с африканской чумой свиней, а в трех случаях имели место ДТП.

В целом, количество ЧС на территории региона снизилось. Также во Владимирской области стало меньше пожаров в сравнении с 2020 годом.

Кроме прочего, на совещании выступил вице-губернатор Александр Ремига, доложивший об оперативной обстановке на водоемах региона. В частности, он отметил, что на текущий год поставлена задача по увеличению количества пляжей, на которых официально можно будет купаться. Правда, конкретной цифры пока не называется. Кроме того, планируется увеличить и количество передвижных спасательных постов.

Работу по контролю за безопасностью купающихся также обещают усилить.