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Общество3 февраля 2022 14:08

Во Владимирской области планируется увеличение количества пляжей

Такие планы областные власти озвучили на весенне-летний период 2022 года
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в ходе совещания по итогам деятельности территориальных подсистем РСЧС по Центральному федеральному округу было озвучено, что по всему ЦФО в 2021 году произошло 80 чрезвычайных ситуаций, из которых девять пришлось на Владимирскую область. Шесть из них связаны с африканской чумой свиней, а в трех случаях имели место ДТП.

В целом, количество ЧС на территории региона снизилось. Также во Владимирской области стало меньше пожаров в сравнении с 2020 годом.

Кроме прочего, на совещании выступил вице-губернатор Александр Ремига, доложивший об оперативной обстановке на водоемах региона. В частности, он отметил, что на текущий год поставлена задача по увеличению количества пляжей, на которых официально можно будет купаться. Правда, конкретной цифры пока не называется. Кроме того, планируется увеличить и количество передвижных спасательных постов.

Работу по контролю за безопасностью купающихся также обещают усилить.

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