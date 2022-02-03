Во Владимире директор салона связи оштрафован за продажу детализации

Как сообщает Фрунзенский районный суд Владимира, на днях было рассмотрено уголовное дело по обвинению директора фирменного салона продаж и обслуживания одного из операторов сотовой связи.

Руководитель отдела обвинялся в нарушении тайны телефонных переговоров. Как установлено судом, имея доступ к базам данных клиентов и программному обеспечению, позволяющему получить сведения о соединениях, он скопировал и передал через мессенджер другому человеку данные об одном из абонентов.

Сам директор вину признал полностью и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. В итоге, с учетом всех обстоятельств, суд признал его виновным и приговорил к штрафу в 40 тысяч рублей.