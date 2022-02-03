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Общество3 февраля 2022 12:50

В гусевском парке "Сказка" появится скульптура Ивана-царевича и серого волка

Скульптура должна быть готова к 1 июня
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Благотворительный Фонд «Шаг в жизнь» подвел итоги творческого конкурса «Загляни в сказку», который проводился второй год подряд.

В номинации «Великий волшебник программы «Загляни в сказку» победителем стала Ксения Киндерова. Свою творческую работу она делала по сказке «Иван-царевич и Серый волк». Макет Ксении станет основой для изготовления новой скульптурной композиции в лесопарке «Сказка». Мы связались с мастером-краснодеревщиком Игорем Володиным, который рассказал нам о планах по созданию нового арт-объекта.

- Уже сейчас могу сказать, что работа, которая стала победителем, замечательно подходит для воплощения именно в парковой зоне. К примеру, я планирую сделать очень большого двухметрового волка, на которого можно будет забраться по специальным безопасным пенькам - это как нельзя лучше подойдет для разных детских забав и игр. Вдобавок, с этого ракурса можно будет сделать замечательные кадры: сидя на волке, а в отдалении - Иван-царевич и его прекрасная суженая, - рассказал мастер-краснодеревщик Игорь Володин.

Если погодные условия не подведут, то скульптурная композиция будет передана городу уже 1 июня - в День защиты детей.

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