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Происшествия3 февраля 2022 12:48

В Вязниковском районе деревенский дом сгорел в результате пожара

ЧП случилось в девятом часу утра 3 февраля в деревне Роговская
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 08.28 диспетчерам Центрального пункта пожарной связи поступила информация о горящем доме по адресу: деревня Роговская, 87.

На место ЧП прибыли девять сотрудников Вязниковского пожарно-спасательного гарнизона на четырех машинах. Пожарным удалось локализовать пламя, не дав огню перейти на другие здания, и ликвидировать пожар на площади 40 квадратных метров. В результате пожара были уничтожены кровля и внутренняя отделка жилого дома. Никто из людей не пострадал.

В настоящее время причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.

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