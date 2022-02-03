В Коврове покажут подлинные работы французского художника Виктора Эжена Делакруа

18 февраля в Ковровском историко-мемориальном музее откроется выставка «Очарования Делакруа». Она представляет собой масштабную ретроспективу работ выдающегося французского художника XIX века Фернана Виктора Эжена Делакруа - 100 подлинных литографий и гравюр, выполненных в Париже и Лейпциге в 1864, 1913 и 1928 годах с его зарисовок, эскизов, рисунков и картин, охватывающих самый плодотворный период его творчества с 1823 по 1857 годы.

В истории искусства Делакруа по праву считается главой французской романтической живописи. Удивительная выразительность и подчеркнутая сосредоточенность на сюжете ярко проявляются в его работах, когда художник особенно обращается к темам вымышленным, поэтическим, мифологическим, религиозным, а порой и легендарным, где переплетаются темы торжества слепой и жестокой судьбы над участью человека: «Похищение Ребекки», «Христос на кресте», «Спящий Христос во время бури», «Аполлон победил змея Пифона», «Аполлон на своей колеснице», «Обучение Ахилла», «Битва при Арколе», «Лодка дона Хуана» и других работах, представленных на выставке.

Билет на выставку «Очарования Делакруа» можно приобрести по программе «Пушкинская карта».