В Коврове во время пожара в многоквартирном доме эвакуированы три человека

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 11.10 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступила информация о возгорании, произошедшем в квартире жилого дома по улице Бросова, 52/1.

К месту ЧП прибыли 19 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах. На тот момент с балкона пятого этажа валил густой черный дым. Пожарные создали три звена газодымозащитников и направились на разведку, тушение и эвакуацию людей.

В результате пожара пострадал балкон и внутренняя отделка одной из комнат, сотрудникам МЧС удалось отстоять всю квартиру — выгоревшая площадь составила 20 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал, но во время тушения было эвакуировано три человека.

В настоящее время дознаватели Ковровского пожарно-спасательного гарнизона приступили к установлению причин возгорания.