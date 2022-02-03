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Происшествия3 февраля 2022 11:42

В Коврове во время пожара в многоквартирном доме эвакуированы три человека

Происшествие случилось около 11 часов утра 3 февраля на улице Брюсова
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 11.10 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступила информация о возгорании, произошедшем в квартире жилого дома по улице Бросова, 52/1.

К месту ЧП прибыли 19 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах. На тот момент с балкона пятого этажа валил густой черный дым. Пожарные создали три звена газодымозащитников и направились на разведку, тушение и эвакуацию людей.

В результате пожара пострадал балкон и внутренняя отделка одной из комнат, сотрудникам МЧС удалось отстоять всю квартиру — выгоревшая площадь составила 20 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал, но во время тушения было эвакуировано три человека.

В настоящее время дознаватели Ковровского пожарно-спасательного гарнизона приступили к установлению причин возгорания.

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