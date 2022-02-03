Елена Качуровская ушла с должности директора департамента региональной политики

3 февраля Елена Качуровская оставила пост директора департамента региональной политики Владимирской области. Она перейдет на другую должность в областной администрации. Имя нового руководителя пока не сообщается.

Елена Качуровская возглавила департамент по региональной политике в феврале 2021 года. До этого она была старшим помощником прокурора Владимирской области.

Департамент региональной политики отвечает за формирование и осуществление госполитики в отношении СМИ и коммуникации, а также за взаимодействие с федеральными структурами и муниципальными образованиями, политическими партиями, общественными объединениями и религиозными организациями.