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Политика3 февраля 2022 11:14

Елена Качуровская ушла с должности директора департамента региональной политики

Кто займет ее место, пока неизвестно
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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3 февраля Елена Качуровская оставила пост директора департамента региональной политики Владимирской области. Она перейдет на другую должность в областной администрации. Имя нового руководителя пока не сообщается.

Елена Качуровская возглавила департамент по региональной политике в феврале 2021 года. До этого она была старшим помощником прокурора Владимирской области.

Департамент региональной политики отвечает за формирование и осуществление госполитики в отношении СМИ и коммуникации, а также за взаимодействие с федеральными структурами и муниципальными образованиями, политическими партиями, общественными объединениями и религиозными организациями.

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