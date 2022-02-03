В Муромском районе обнаружены нелегальные свалки на сельхозземлях

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях Муромский городской суд удовлетворил иск Владимирского природоохранного прокурора, который потребовал от ЗАО «Выбор» и ООО «Унистрой» очистить от отходов и восстановить нарушенный слой почвы крупного участка земли.

Как установлено в ходе проверки, у ЗАО «Выбор» имеется участок сельхозземли, на котором обнаружились отходы производства и потребления. Площадь загрязненной поверхности составила порядка 25 тысяч квадратных метров. Также местами были найдены очаги возгорания мусора и срезанный плодородный слой почвы, а кое-где и вовсе оказались котлованы глубиной до 2 метров, вырытые искусственно.

Также во время проверки прокуроры зафиксировали факт завоза на участок строительного мусора компанией ООО «Унистрой».

Помимо того, что компании теперь обязаны привести землю в порядок, на них были возюбуждены дела об административных правонарушениях. По итогам их рассмотрения организации оштрафовали на общую сумму в 340 тысяч рублей.