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Происшествия3 февраля 2022 9:40

Во Владимире женщина убила сожителя во время бытовой ссоры

Преступление было совершено днем 1 февраля
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, 1 февраля 45-летняя дама и ее 38-летний сожитель находились дома и вместе распивали алкогольные напитки.

По версии следствия, во время застолья между ними вспыхнула ссора, во время которой женщина схватила нож и один раз ударила друга ножом в грудь. Этого оказалось достаточно — мужчина скончался на месте, а женщину позже задержали.

Сама женщина вину в настоящее время не признала, сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Следствие ходатайствует об аресте.

Расследование уголовного дела продолжается.

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