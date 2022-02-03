Во Владимире женщина убила сожителя во время бытовой ссоры

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, 1 февраля 45-летняя дама и ее 38-летний сожитель находились дома и вместе распивали алкогольные напитки.

По версии следствия, во время застолья между ними вспыхнула ссора, во время которой женщина схватила нож и один раз ударила друга ножом в грудь. Этого оказалось достаточно — мужчина скончался на месте, а женщину позже задержали.

Сама женщина вину в настоящее время не признала, сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Следствие ходатайствует об аресте.

Расследование уголовного дела продолжается.