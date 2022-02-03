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Общество3 февраля 2022 9:34

В Вязниковском районе коммунальщиков наказали за отключения холодной воды

Несколько аналогичных фактов вскрылись в ходе прокурорской проверки
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, 5 января в селе Сарыево на улице Советской произошел прорыв водопровода, в результате чего у жителей отключилась холодная вода. Продолжительность отключения составила 6 часов 30 минут.

А уже 14 января холодное водоснабжение было отключено в городе Вязники у жителей улицу Южная, Киселева, Горького и Высоковольтной. Без воды вязниковцы провели ровно 5 часов 53 минуты.

С учетом того, что перерыв в подаче холодной воды не может превышать 4 часа, МУП «Ресурсы Вязниковского района», отвечающий за водоснабжение, получил от прокуроров представление. Также в отношении ответственного сотрудника МУПа был составлен протокол об административном правонарушении по факту нарушения нормативов обеспечения жителей коммунальными услугами.

В настоящее время протокол находится на рассмотрении.

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