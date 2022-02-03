Во Владимирской области осталось 148 обманутых дольщиков

Владимирская область вышла в «зелёную зону» и занимает 9 место в федеральном рейтинге регионов по восстановлению прав обманутых дольщиков по состоянию на 25 января 2022 года.

С августа 2021 года, когда наша область занимала в этом рейтинге 74 место и была в так называемой «красной зоне», из единого реестра проблемных объектов исключено 4 дома из 8.

Права дольщиков восстановлены как заключением с ними застройщиком ООО СЗ «ВТУС» договоров участия в долевом строительстве по проблемному объекту в Школьном проезде во Владимире, так и выплатой денежной компенсации Фондом развития территорий. Кроме того, введен дом № 17 на ул. Верезинская во Владимире, застройщиком которого являлось ООО «Вертикаль».

Сейчас в ЕРПО региона осталось 4 многоквартирных дома. Утверждён план-график по восстановлению прав 148 обманутых дольщиков.

Восстановление прав с использованием механизмов «Фонда развития территорий» в рамках процедуры банкротства застройщиков в 2022 году планируется в отношении следующих объектов во Владимире по адресам: ул. Музейная, 13 и микрорайон Юрьевец, ул. Всесвятская, 17.

Принимается решение о способе восстановления прав граждан не позднее 2023 года в отношении дома с лишними этажами в микрорайоне Коммунар.

Решение проблемы участников долевого строительства многоквартирного дома № 1 «б» в Школьном проезде в микрорайоне Юрьевец осуществляется в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов в 2023 году.