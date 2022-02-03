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Происшествия3 февраля 2022 8:48

В Вязниковском районе большегруз загорелся после ДТП на трассе М-7

Авария случилась в пять часов утра на 309 километре федеральной трассы
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, около пяти часов утра 3 февраля на трассе М-7 «Волга» в Вязниковском районе произошло столкновение двух грузовых машин.

На место ЧП выезжали сотрудники Госавтоинспекции, подразделения МЧС и бригада «скорой помощи». В результате столкновения большегруз с фурой загорелся, так что пожарным пришлось тушить объятую пламенем машину.

В результате ДТП один человек пострадал. В настоящее время подробности произошедшего устанавливаются, по факту аварии в Госавтоинспекции проводится проверка.

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