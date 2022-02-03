Владимирцы стали чаще брать ипотеку

Объем кредитования за прошлый год вырос более чем на четверть: за год банки предоставили жителям Владимирской области для покупки жилья 38,7 млрд рублей.

За 2021 год жители региона оформили более 16,3 тысяч ипотечных жилищных кредитов, что на 5% превышает показатель прошлого года. Средний размер ипотечного кредита в регионе составил 2,4 млн рублей.

Задолженность владимирцев перед банками составила 77 млрд рублей. Несмотря на рост ипотечного портфеля, доля просроченной задолженности даже снизилась. Своевременно вносят платежи 99,4% заемщиков.

Некоторое замедление ипотечного кредитования отмечалось в январе-феврале, а также в июле 2021 года, что было связано с пересмотром условий программ льготного кредитования. Но затем высокая активность на ипотечном рынке восстановилась: банки предлагали выгодные дополнительные условия, позволяющие снизить стоимость ипотечных кредитов.

- Средняя ставка по ипотечным кредитам оставалась на достаточно низком уровне: в диапазоне от 7 до 8%. Кроме этого, значительное количество ипотечных кредитов было предоставлено в рамках государственных программ, отметила управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.

После внесения изменений в условия получения и включения в программу семей с одним ребенком, рожденным после января 2018 года, стала востребована семейная ипотека. По данным Дом.рф объем выдачи по семейной ипотеке в 2021 году составил 1,1 млрд рублей, увеличившись более чем на четверть по сравнению с 2020 годом и в два раза – с 2019 годом.