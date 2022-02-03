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Общество3 февраля 2022 8:00

Жителя Судогды оштрафовали за взятку судебному приставу

Он отдаст в казну 30 тысяч рублей
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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В Судогде вынесли приговор по делу о покушении на дачу взятки.

Суд установил, что летом 2020 года у судебного пристава-исполнителя Судогодского района находилось сводное исполнительное производство в отношении должника, по которому приставом наложен запрет на совершение регистрационных действий по распоряжению дорогостоящим автомобилем.

Как сообщает областная прокуратура, должник решил дать приставку взятку 7 тысяч рублей, чтобы тот снял запрет. Он положил бумажный конверт с деньгами на стол судебного пристава-исполнителя, находящегося на рабочем месте. Однако взятку пристав не принял, а за действиями мужчины наблюдали сотрудники УФСБ.

В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме. Суд оштрафовал должника на 30 тысяч рублей.

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