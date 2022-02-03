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Происшествия3 февраля 2022 7:37

В Суздальском районе изъяли больше 4 тысяч бутылок фальшивого алкоголя

Стоимость продукции составила более 730 тысяч рублей
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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предоставлено УФСБ по Владимирской области

предоставлено УФСБ по Владимирской области

Возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Владимира. Мужчина подозревается по статьям "незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" и "приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации".

Противоправная деятельность фигуранта была пресечена сотрудниками регионального УФСБ.

В гаражном боксе, принадлежащем подозреваемому, оперативные сотрудники обнаружили коробки с бутылками с этикетками различных наименований. Проведенное исследование показало, что в емкостях находилась спиртосодержащая жидкость, не соответствующая требованиям ГОСТ.

Как сообщает областное УМВД, в общей сложности из незаконного оборота изъято более 4 тысяч бутылок, общий объем содержимого которых превысил 2 800 литров. Стоимость продукции составила более 730 тысяч рублей.

Мужчина планировал продать изъятую продукцию.

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