Во Владимире увеличена стоимость проезда в общественном транспорте

В ходе заседания по вопросу установления новых тарифов на проезд в общественном транспорте областного центра было принято решение повысить плату за проезд как в автобусах, так и в троллейбусах.

Согласно поступившим предложениям, оплата теперь будет зависеть от ее формы. Так, наличными проезд в автобусе теперь установлен на уровне 28 рублей за поездку, в безналичной форме — 26 рублей.

На троллейбусах ситуация оказалась несколько иной — с учетом всех расчетов, в наличной форме цена оказалась также 28 рублей, а по безналу владимирцы будут оплачивать всего по 24 рубля за поездку.

Что касается ночного и дневного тарифов, то пока введение этой системы признали нецелесообразной. Новые тарифы должны вступить в действие с 10 февраля.