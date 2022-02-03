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Общество3 февраля 2022 7:34

Во Владимире увеличена стоимость проезда в общественном транспорте

Соответствующее решение 3 февраля принято департаментом цен и тарифов
Алексей КОТМЫШЕВ
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В ходе заседания по вопросу установления новых тарифов на проезд в общественном транспорте областного центра было принято решение повысить плату за проезд как в автобусах, так и в троллейбусах.

Согласно поступившим предложениям, оплата теперь будет зависеть от ее формы. Так, наличными проезд в автобусе теперь установлен на уровне 28 рублей за поездку, в безналичной форме — 26 рублей.

На троллейбусах ситуация оказалась несколько иной — с учетом всех расчетов, в наличной форме цена оказалась также 28 рублей, а по безналу владимирцы будут оплачивать всего по 24 рубля за поездку.

Что касается ночного и дневного тарифов, то пока введение этой системы признали нецелесообразной. Новые тарифы должны вступить в действие с 10 февраля.

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