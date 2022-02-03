В Коврове из поезда высадили дебошира

В дежурную часть линейного отдела полиции Ковров Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение от начальника пассажирского поезда сообщением «Самара - С. Петербург» о том, что к прибывающему на станцию поезду требуется наряд полиции.

Прибыв на место, сотрудники транспортной полиции выяснили, что ранее судимый 28-летний пассажир, житель Самарской области, в пути выпивал, курил в тамбуре и ругался матом на пассажиров. В связи с этим начальником поезда было принято решение об отказе ему в проезде.

На мужчину составили протоколы об административных правонарушениях. Максимальным наказанием, предусмотренным санкциями статей, является административный арест.