Во Владимирской области 3 февраля коронавирус подтвержден у 1068 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки 3 февраля лабораторно подтверждено 1068 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

738 заболевших во Владимире, 74 - в Кольчугинском, 68 - в Киржачском, 66 - в Ковровском, 45 - в Юрьев-Польском, 28 - в Гусь-Хрустальном, 19 - в Александровском, 11 - в Вязниковском, 6 - в Камешковском, 5 - в Судогодском, 3 - в Муромском, по 2 случая в Радужном, Гороховецком районе и 1 заболевший в Суздальском районе.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 92 722 случая заболевания (22918 сл. в г. Владимире, 9919 сл. в Муромском, 8834 сл. в Ковровском, 4170 сл. в Петушинском, 4686 сл. в Кольчугинском, 5223 сл. в Александровском, 4022 сл. в Юрьев-Польском, 10238 сл. в Гусь-Хрустальном, 1171 сл. в Судогодском, 2629 сл. в Собинском, 917 сл. в г. Радужный, 2950 сл. в Киржачском, 1977 сл. в Камешковском, 1977 сл. в Гороховецком, 2162 сл. в Меленковском, 3878 сл. в Вязниковском, 3479 сл. в Суздальском, 1572 сл. в Селивановском).