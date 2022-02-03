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Происшествия3 февраля 2022 6:33

Вязниковец украл из квартиры соседки сабвуфер и домашний кинотеатр

Женщина заметила кражу, но следов взлома на двери не имелось
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в конце января в полицию Вязниковского района обратилась 29-летняя жительница одного из местных поселков, которая сообщила о краже из ее квартиры.

Прибывшие полицейские выяснили, что следов взлома на входной двери не имеется, а из квартиры исчезли домашний кинотеатр с напольной колонкой, сабвуфер от него же и компьютерный монитор.

По словам хозяйки, накануне она потеряла второй комплект ключей от квартиры, но где именно это могло произойти, сказать затруднилась.

Между тем оперативникам удалось выйти на след подозреваемого, которым оказался 42-летний сосед потерпевшей. Мужчина после задержания сознался в краже и рассказал, что нашел на лестнице в подъезде между первым и вторым этажами связку ключей. Он сразу смекнул, что они могут принадлежать его соседке, которая дома бывает не часто, а потому, подобрав ключ, он спокойно вошел в квартиру, забрал вещи и был таков.

Часть вещей вязниковец успел продать, остальное изъяли и вернули хозяйке. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», на время следствия мужчина отпущен под подписку о невыезде.

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