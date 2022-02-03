В ВлГУ начнут делать прививку от коронавируса студентам младше 18 лет

Здравпункт ВлГУ открыл запись на вакцинацию студентов в возрасте до 18 лет «Спутником М», сообщается на официальном сайте вуза. Студенты в возрасте от 15 до 17 лет включительно дают согласие на прививку самостоятельно. О решении привиться нужно обязательно сообщить своим родителям или другим законным представителям. Бланк письменного согласия можно получить в здравпункте ВлГУ.

Вакцинация «Спутником М» будет проходить в два этапа и только после тщательного осмотра врача. Повторную прививку ребёнок должен пройти через 21 день. Достаточное количество антител сформируется на 42-й день от начала иммунизации.

Записаться на прививку можно в здравпункте: корпус № 1, ул. Горького, 87, кабинет № 121. В медицинском кабинете вам выдадут бланк добровольного согласия. Или по телефону здравпункта: 8 4922 47 99 38.