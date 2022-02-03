На пожаре в Гусь-Хрустальном погибла женщина

Фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

2 февраля в 22.30 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Гусь-Хрустальный район, д. Нармочь, д. 33. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

Сообщение о пожаре было поздним, и на момент прибытия подразделений двухквартирный дом горел по всей площади. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 160 квадратных метров.При разборе конструкций дома был обнаружена погибшая женщина, предположительно 1970 г.р.

К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники 14 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.