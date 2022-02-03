Владимир
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 февраля 2022 5:43

В Камешковском районе выявили более 111 гектаров зарастающих сельхозземель

Организации выдано уведомление о составлении протокола и предписание,
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Инспектора Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям в январе провели внеплановую выездную проверку в отношении организации, являющейся собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения, площадью 111,978 га, расположенного в Камешковском районе.

Участок не приведен в состояние пригодное для сельхозпроизводства, не введен в сельхозоборот. На момент проверки выявлено, что поверхность земельного участка покрыта снегом (высота снежного покрова более 50 см). Над снежным покровом возвышается сухостой сорной растительности. В северо-западной части участка есть очаг сухостоя борщевика Сосновского. Кроме того, по всей площади участок зарос березами, соснами, ивами.

Организации выдано уведомление о составлении протокола и предписание, выполнение которого будет проконтролировано Управлением Россельхознадзора в октябре текущего года

0