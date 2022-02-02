В Гусь-Хрустальном из-за нехватки медработников закрыли три пункта вакцинации

Как сообщает администрация города Гусь-Хрустального со ссылкой на главврача Гусь-Хрустальной больницы Ольгу Добрынину, в настоящее время заболеваемость выросла среди врачей.

Ввиду этого обстоятельства большинство медработников переведены трудиться в «красные зоны», кадровый резерв практически исчерпан. Именно поэтому был приостановлен плановый прием пациентов, а три пункта вакцинации — в поликлиниках №1 и №2, а также в ТЦ «Спар», временно закрылись.

В настоящее время привиться гусевчане смогут только в ТЦ «Поле чудес» - здесь прививочный пункт продолжит работать по прежнему графику с 10.00 до 13.00 семь дней в неделю.

Кроме того, врачам Гусь-Хрустального не хватает автомобилей для амбулаторных служб. Горадминистрация в связи с этим приняла решение передать докторам три служебных автомобиля вместе с водителями.