В Гусь-Хрустальном школы возвращаются на очную форму обучения

Как сообщает администрация города Гусь-Хрустального, соответствующее решение был принято муниципальным оперштабом по борьбе с распространением коронавируса.

По словам главы детской поликлиники Гусь-Хрустального Татьяны Рогозиной, дистанционная форма обучения позволила стабилизировать ситуацию.

- Количество обращений с острыми респираторными заболеваниями и новой коронавирусной инфекцией заметно сократилось. На стационарном лечении тяжелых больных нет, - заявила Рогозина.

Пока в смешанной форме останется работать лишь Центр дополнительного образования «Исток», который частично будет работать на удаленной форме, но в то же время группы ребят по пять-шесть человек снова станут посещать Центр раз в неделю.

Что касается Детской школы искусств имени М.А. Балакирева, а также городских учреждений культуры и спорта, то все они также откроются в очном режиме.