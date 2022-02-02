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Общество2 февраля 2022 14:06

В Гусь-Хрустальном школы возвращаются на очную форму обучения

С 3 февраля учебные заведения переходят в штатный режим работы
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает администрация города Гусь-Хрустального, соответствующее решение был принято муниципальным оперштабом по борьбе с распространением коронавируса.

По словам главы детской поликлиники Гусь-Хрустального Татьяны Рогозиной, дистанционная форма обучения позволила стабилизировать ситуацию.

- Количество обращений с острыми респираторными заболеваниями и новой коронавирусной инфекцией заметно сократилось. На стационарном лечении тяжелых больных нет, - заявила Рогозина.

Пока в смешанной форме останется работать лишь Центр дополнительного образования «Исток», который частично будет работать на удаленной форме, но в то же время группы ребят по пять-шесть человек снова станут посещать Центр раз в неделю.

Что касается Детской школы искусств имени М.А. Балакирева, а также городских учреждений культуры и спорта, то все они также откроются в очном режиме.

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