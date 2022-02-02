Во Владимире пресечена попытка продажи крупной партии наркотиков

Как сообщает прокуратура Владимирской области, устойчивая организованная группа действовала на территории областного центра. По версии следствия, с июля по август члены группы размещали на территории Владимира тайники с наркотиками и психотропными веществами.

В общей сложности они разместили в закладках 459 граммов запрещенных веществ. В итоге оперативники изъяли 247 граммов наркотиков и 212 граммов психотропных веществ. Все пятеро свою вину признали полностью

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Октябрьский районный суд.