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Происшествия2 февраля 2022 13:26

Во Владимире пресечена попытка продажи крупной партии наркотиков

Перед судом в скором времени предстанут пятеро обвиняемых
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, устойчивая организованная группа действовала на территории областного центра. По версии следствия, с июля по август члены группы размещали на территории Владимира тайники с наркотиками и психотропными веществами.

В общей сложности они разместили в закладках 459 граммов запрещенных веществ. В итоге оперативники изъяли 247 граммов наркотиков и 212 граммов психотропных веществ. Все пятеро свою вину признали полностью

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Октябрьский районный суд.

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