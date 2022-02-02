Во Владимирской области построят две умные спортивные площадки

Две умные спортивные площадки и одно модульное спортсооружение должны появиться в регионе в рамках реализации проекта «Бизнес-спринт» в течении следующих трех лет.

«Умная площадка» - это специальный комплекс спортивного оборудования, оснащенный доступом к интернету, чтобы каждый из посетителей мог, например, выстроить индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений.

Федеральный проект «Бизнес-спринт» направлен на то, чтобы в городах и сельской местности развивать современную спортивную инфраструктуру в шаговой доступности. Финансирование предусматривает государственно-частное партнерство, составит 16 млрд рублей, еще 14 млрд – внебюджетные инвестиции.

Владимирская область в рамках реализации проекта получит 100 миллионов рублей. Из федерального бюджета на эти цели будет выделено 20 миллионов в 2022 году, 20 – в 2023 и 60 – в 2024. Населенные пункты для установки площадок сейчас определяются.