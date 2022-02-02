39 тысяч жителей Владимирской области играют на фондовом рынке

По данным Московской биржи на начало января 2022 года, жители Владимирской области открыли около 39 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), сообщили во Владимирском отделении Центробанка РФ. По этому показателю регион находится на пятом месте в ЦФО (не считая Москвы и Московской области).

Индивидуальный инвестиционный счет – это счет для операций на фондовом рынке. За 2021 год число открытых жителями региона ИИС увеличилось почти на 40%, однако прирост замедлился — владимирцы в прошлом году открывали счета не так активно, как в 2020-м. Количество ИИС тогда выросло более чем в два раза. Такой рост интереса был вызван прежде всего снижением процентных ставок по банковским вкладам и поиском альтернативных способов накопления. Кроме того, пандемийные ограничения ускорили развитие онлайн-сервисов для быстрого открытия счета.

В целом в структуре оборота по ИИС акции составили 87%, облигации — 6%, биржевые фонды — 7%.