В Юрьев-Польском районе у нетрезвого водителя обнаружили наркотики

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях дознаватели полиции Юрьев-Польского района завершили расследование уголовного дела, возбужденного по двум эпизодам: по факту повторного управления автомобилем в нетрезвом виде, а также по факту незаконного хранения наркотиков.

Как следует из фабулы дела, в октябре минувшего года сотрудники ДПС остановили автомобиль «Деу» под управлением 20-летнего молодого человека. У него имелись признаки алкогольного опьянения, однако проходить медицинское освидетельствование тот отказался.

В ходе разбирательства в его автомобиле также был обнаружен сверток с веществом, в котором эксперты распознали мефедрон массой 10 граммов. Как объяснил сам задержанный, наркотики он хранил для личного употребления.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано на рассмотрение в Юрьев-Польский районный суд.