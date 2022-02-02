Электричка из Нижнего Новгорода до Гороховца временно изменит расписание

Как сообщает АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», по техническим причинам временно изменяется расписание поезда сообщением «Нижний Новгород — Гороховец».

Электричка №6305 будет следовать 4, 11, 18 и 25 февраля по следующему расписанию:

до станции Дзержинск согласно действующего расписания (отправлением в 7.20), далее: Дзержинск 08.21-08.42, Пушкино 08.46-08.47, Жолнино 08.51-08.52, Решетиха 08.54-08.55,о.п. 392 км 08.59-09.00, Сейма 09.02-09.03, Горбатовка 09.08-09.09, Ильиногорская 09.14-09.15, Ильино 09.18-09.19, Галицкая 9.25-09.26, прибытие в Гороховец в 09.32.

Пассажирам следует учесть данную информацию при планировании своих поездок.