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Общество2 февраля 2022 11:37

Во Владимирской области оборот розничной торговли составил более 276 миллиардов рублей

По данным Владимирстата, жители 33 региона стали чаще покупать продукты и табак
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Оборот розничной торговли в январе-декабре 2021 года составил 276,8 миллиарда рублей, что на 6,3% больше, чем в январе-декабре 2020 года, сообщает Владимирстат.

При этом представители статистического ведомства делают упор на пищевых продуктах и табаке, которые жители 33 региона стали покупать чаще. Вообще в прошлом году удельный вес пищевых продуктов и табачных изделий составил 53,3%, непродовольственных товаров – 46,7%. Потребление продуктов и табака выросло на 5 процентов, непродовольственных товаров - на 7,9%.

На 1 января 2022 года объем товарных запасов в организациях розничной торговли составил более 19 миллиардов рублей. Уровень запасов составил 34 дня.