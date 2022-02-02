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Происшествия2 февраля 2022 11:08

В Киржаче дачник убил соседа из-за отказа уйти домой

Жителя Московской области признали виновным в тяжком преступлении
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях Киржачский районный суд вынес обвинительный приговор 64-летнему жителю Подмосковья, обвинявшемуся в убийстве своего 66-летнего мужчины.

Как установлено судом, 26 июня минувшего года к дачнику заглянул сосед, вместе с которыми они сели распивать спиртное. После выпивки хозяин попросил соседа уйти, но тот отказался.

Тогда дачник схватил молоток и нанес им не менее 30 ударов по голове и телу приятеля, отчего тот скончался. В ходе следствия москвич свою вину полностью признал и раскаялся в совершенном поступке.

С учетом всех обстоятельств, суд приговорил его к 7 годам колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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