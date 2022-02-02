В Киржаче дачник убил соседа из-за отказа уйти домой

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях Киржачский районный суд вынес обвинительный приговор 64-летнему жителю Подмосковья, обвинявшемуся в убийстве своего 66-летнего мужчины.

Как установлено судом, 26 июня минувшего года к дачнику заглянул сосед, вместе с которыми они сели распивать спиртное. После выпивки хозяин попросил соседа уйти, но тот отказался.

Тогда дачник схватил молоток и нанес им не менее 30 ударов по голове и телу приятеля, отчего тот скончался. В ходе следствия москвич свою вину полностью признал и раскаялся в совершенном поступке.

С учетом всех обстоятельств, суд приговорил его к 7 годам колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.