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Здоровье2 февраля 2022 10:40

Во Владимирской области за сутки 317 человек вылечилось от коронавируса

Столько пациентов было выписано за прошедшие 24 часа
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает департамент здравоохранения Владимирской области по состоянию на 2 февраля, за сутки из стационаров и с амбулаторного лечения было выписано по выздоровлению 317 пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией.

Вместе с тем, в регионе за сутки подтверждено шесть новых летальных исходов от коронавируса. Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области от коронавируса скончалось 3104 человека, выписано по выздоровлению 82418 человек.

В больницах региона действует 1871 койка для пациентов с коронавирусной инфекцией, из них занято 70,3 процента, или 1316 коек. Свободными остаются 55 койко-мест.

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