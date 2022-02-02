Во Владимирской области за сутки 317 человек вылечилось от коронавируса

Как сообщает департамент здравоохранения Владимирской области по состоянию на 2 февраля, за сутки из стационаров и с амбулаторного лечения было выписано по выздоровлению 317 пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией.

Вместе с тем, в регионе за сутки подтверждено шесть новых летальных исходов от коронавируса. Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области от коронавируса скончалось 3104 человека, выписано по выздоровлению 82418 человек.

В больницах региона действует 1871 койка для пациентов с коронавирусной инфекцией, из них занято 70,3 процента, или 1316 коек. Свободными остаются 55 койко-мест.