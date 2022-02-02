Во Владимире городские автобусы оказались не оборудованными для инвалидов

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки законодательства о социальной защите инвалидов прокуроры областного центра выяснили, что в автобусах перевозчика ИП Михайлова не имеется специальных подъемных устройств для маломобильных пассажиров, а также отсутствуют звуковые и прочие информационные системы которые оповещают пассажиров о маршруте автобуса и остановках.

Предпринимателю было внесено представление, однако нарушения полностью устранены не были. В связи с этим прокуратура обратилась в суд, потребовав привести автобусы в соответствие с нормативами. Суд встал на сторону надзорного ведомства и удовлетворил данный иск.