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Общество2 февраля 2022 10:10

Владимирец через суд вернул деньги за неиспользованную путевку в Турцию

Коронавирус не позволил нормально отдохнуть
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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В октябрьском районном суде города Владимира завершилось рассмотрение иска владимирца к туроператору. Первый требовал вернуть ему деньги за путевку в Турцию, так как он не смог съездить на отдых. Помимо этого он требовал взыскать с туроператора неустойку, компенсировать моральный вред за каждый день просрочки в размере 3% от взысканной судом стоимости путевки.

Поехать на отдых владимирец собирался в марте 2020 года. Но тут грянул коронавирус, границы закрылись. И купленная путевка оказалась просто бумажкой. В турфирме предлагали клиенту заменить тур на более поздний срок, но тот отказался. В итоге суд удовлетворил требования истца, но лишь частично.

Судья потребовал от туроператора выплатить своему бывшему клиенту стоимость путевки, а также взыскал проценты за пользование чужими деньгами. А вот штрафовать туроператора и требовать от него выплачивать моральный вред судья не стал, "поскольку распространение коронавирусной инфекции и введение вследствие этого соответствующих мер и ограничений явилось для ответчика обстоятельством непреодолимой силы".

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